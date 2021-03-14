شاب يتدخل لفض مشاجرة فتلقى طعنة بالبطن أدت لوفاته بالخانكة

القليوبية فريق المحافظات

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع شاب أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين شخصين مقيمين بحى الكويتى بمحل سكنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، اخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام، باستقبال "أحمد س" 23 سنة، حلاق، مقيم بحى الكويتى التابع لدائرة القسم، مصاب بجرح طعنى بالبطن، وتوفى عقب دخوله المستشفى وسط محاولات انقاذه.

جرى اخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وأمر بتشكيل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وبالفحص تبين استقبال مستشفى السلام "أحمد س" 23 سنة، حلاق، مقيم بحى الكويتى التابع لدائرة القسم، مصاب بجرح طعنى بالبطن، وتوفى عقب دخوله المستشفي.

وبسؤال والده "س. ر"، 54 سنة، عامل بشركة بترول، أكد ان نجله المتوفى ادخل لفض نزاع بين شخصين بالمنطقة فقام على إثرها أحد طرفى النزاع بضربه بالبطن بسلاح أبيض "مطواة"، واتهم "كرم ح ص"، وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وجرى عرض المتهم على النيابة العامة، فصرح المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة الخانكة، بدفن جثة المتوفي، كما أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

على جانب آخر شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة علي تجار المواد المخدرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، أسفرت عن سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو هيروين وبودر وأقراص تامول، وتحررت محاضر بما تم ضبطه، وإحالة المتهمين للنيابات المختصة والتي أمرت بحبسم علي ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيذ ورود معلومات سرية بقيام عاطلين ومسجلين خطر بالإتجار في المواد المخدرة بنطاق مركزي شبين القناطر وطوخ.

علي الفور تم شن حملة مكبرة اشرف عليها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتمكنت من ضبط كلا من "أ. ص ع"، 43 ستة، عاطل، مقيم بكفر طحا دائرة مركز شبين القناطر وبحوزته 500 جرام بودر، و200 قرص تامول، و220 جنيها، وهاتف محمول.

وفي نطاق دائرة مركز شرطة طوخ تم ضبط "ب. ف"، 48 سنة، مقيم بكفر منصور دائرة المركز، و"أ. إ" 49 سنة، عاطل، مقيم بذات العنوان، وبحوزتهم فرد خرذوش وبندقية خرطوش، و9 طلقات من ذات العيار ، و 1250 جرام هيروين، و1510 جنيها، و2هاتف محمول للتواصل مع عملائهم، وجري ضبطهم بعد استصدار إذن النيابة العامة وهى وجري إحالتهم للنيابات المختصة وأمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.