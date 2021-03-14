سقوط صاحب مخزن بحوزته طن لحوم فاسدة في الجيزة

كتب - بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مخزن بحوزته طن لحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مباحث التموين ، بلاغا بضبط (1,7 طن "مقطعات لحوم ودواجن – مفروم لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.