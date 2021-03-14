اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط صاحب مخزن بحوزته طن لحوم فاسدة في الجيزة

الأحد، 14 مارس 2021 11:46 ص
سقوط صاحب مخزن بحوزته طن لحوم فاسدة في الجيزة لحوم فاسدة - ارشيفية
كتب - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث التموين بالجيزة، القبض على صاحب مخزن بحوزته طن لحوم فاسدة قبل بيعها على المواطنين ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مباحث التموين ، بلاغا بضبط (1,7 طن "مقطعات لحوم ودواجن – مفروم لحوم") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لأحد المطاعم بمحافظة الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 


مباحث التموين

حملة تموينية

لحوم فاسدة

امن الجيزة

ضبط لحوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة