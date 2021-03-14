اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الأحد 14-3-2021 بالبنوك

الأحد، 14 مارس 2021 11:35 ص
سعر اليورو اليوم الأحد 14-3-2021 بالبنوك اليورو
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر اليورو اليوم الأحد 14-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.62 جنيه للشراء، و18.86 جنيه للبيع، مقابل سعره في ختام الخميس 18.64 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر، كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.

 

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.71 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.62 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.62 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.70 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.60 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.63 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.58 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.


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