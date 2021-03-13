اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم السبت 13-3-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك

السبت، 13 مارس 2021 12:36 م
سعر اليورو اليوم السبت 13-3-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك اليورو
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر اليورو اليوم السبت 13-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 18.64 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.71 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع.

وعلى صعيد اخر، جرى تداول بيتكوين عند نحو 56 ألفا و738 دولارا، بعد أن اقتربت مستواها القياسي المرتفع الذي سجلته في الآونة الأخيرة البالغ 58 ألفا و354.14 دولار دون أن تتجاوزه.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.71 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.64 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.65 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.65 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.62 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.69 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.61 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.


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