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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 14-3-2021 أمام الجنيه المصرى

الأحد، 14 مارس 2021 02:08 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 14-3-2021 أمام الجنيه المصرى الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 14-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.92 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس 48.96 جنيه للشراء، 52.06 جنيه للبيع، فى حين سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 51.73 جنيه للشراء، 52.08 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدولار اليوم 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع أمام الجنيه، كما سجل سعر اليورو 18.62جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.73  جنيه للشراء.

52.08  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

48.92  جنيه للشراء.

52.03  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

48.92  جنيه للشراء.

52.03  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 

50.88  جنيه للشراء.

52.05  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

48.76  جنيه للشراء.

52.07  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

48.96  جنيه للشراء.

52.05  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

48.51  جنيه للشراء.

52.03  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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