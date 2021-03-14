جامعة الإسكندرية تطلق أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة الإسكندرية، عن إطلاق أول منصة إفتراضيه للتوظيف لسنة 2021، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ودعم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وبالتعاون مع رؤساء تسع جامعات مصرية.

تتيح هذه المنصة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب طوال العام ، كما ستوفر للطلاب فرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسير الذاتية وعمل المقابلات الشخصية ، فضلاً عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهنى ، وسوف تطلق المنصة أولى فاعلياتها يوم الإثنين الموافق 22 مارس2021 ، تحت عنوان "الملتقى الإفتراضى للتوظيف " UCCD March Career Expo".

ويعد هذا الملتقى هو الثانى من نوعه ، حيث عقد الملتقى الإفتراضى الأول فى سبتمبر 2020.

وتأتى هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى ، والذى أنشأ حتى الآن 15 مركزاً بعشر جامعات حكومية ، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفنى ، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعى وإحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهنى والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين .

وقد أعرب الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة ، عن سعادته بإطلاق هذه المنصة الدائمة للتوظيف، وذلك فى إطار سعى الجامعة الدائم لدعم الطلبة والخريجين وصقلهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك على مدار عام كامل بالتعاون مع التسع جامعات الشريكة، وأوضح أن هذه المنصة تعد ثلاثية الأبعاد ديناميكية، حيث تساعد أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية، وتمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل من التواصل الإفتراضى بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي، كما تتيح فرص الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة حيث يتقابل من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) و/أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.