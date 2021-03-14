تراجع واردات مصر من الذهب الخام إلى 9 ملايين دولار في ديسمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية خام الذهب ، تراجعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 9 ملايين و605 ألف دولار، بينما سجلت الواردات نحو 13 مليون و73 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 3 ملايين و468 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن واردات مصر من الذهب الخام جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الوسيطة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و917 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 2 مليار و174 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 256 مليون و531 ألف دولار.

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجاري فى شهر ديسمبر الماضي، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.

وضمت قائمة أهم السلع التي تراجعت وارداتها في ديسمبر الماضي، وتصدرها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 215.7 مليون دولار، مقابل 266.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 19%، يليها واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 156.7 مليون دولار في ديسمبر عام 2019، مقابل 192.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 18.5%.