أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 13-3-2021

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 13-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل ليسجل 1 يورو 4.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس 4.47 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـــ 0.22 يورو.

أما أسعار العملات في مصر فاستقرت أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو عند 18.64 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو يسجل 4.48 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.06 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 208.50 ريال سعودى، مقابل سعره أمس الأربعاء 205.40 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24



بنحو 208.50 ريال بما يعادل 55.59$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 191.13 ريال بما يعادل 50.96$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 182.44 ريال بما يعادل 48.64$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 156.38 ريال بما يعادل 41.69$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 121.63 ريال بما يعادل 32.43$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 104.25 ريال بما يعادل 27.80$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,484 ريال بما يعادل 1,729$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,460 ريال بما يعادل 389.15$

سعر كيلو الذهب



بنحو 208,499 ريال بما يعادل 55,592$