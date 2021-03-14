تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية للمسئول الحكومى المحترف بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، فاعليات التدريب الفعلي للمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" بمحافظة أسوان، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، أنه بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمي الخدمات الجماهيرية وذلك على مدار 20 يوماً بقاعات التدريب تفاعلياً على فترتين صباحية ومسائية ووسط تطبيق التباعد والأجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت، فى بيان صحفى، إلى أن محافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الرابعة من المبادرة القومية التي تهدف لوضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام ، موضحة أن برامج التدريب ترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة ، بالإضافة إلى مهارات القيادة والإتصال ، فضلاً عن التوعية القومية والهوية والأمن القومى.

وأوضحت غادة أبوزيد، أن هذه المرحلة من التدريب سبقها تدريب عبر المنصة الرقمية أون لاين لمدة 25 يومًا من يونيو الماضى وحتى الآن ، لافتة إلى أن " المسئول الحكومي المحترف " هي مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارتى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن حيث مستهدف تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا .



الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان



الموظفون المتدربون



جانب من التدريب