اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 05:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية للمسئول الحكومى المحترف بأسوان.. صور

الأحد، 14 مارس 2021 04:16 م
تدريب 400 موظف ضمن المبادرة القومية للمسئول الحكومى المحترف بأسوان.. صور الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، فاعليات التدريب الفعلي للمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" بمحافظة أسوان، بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب محافظ أسوان.

وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، أنه بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمي الخدمات الجماهيرية وذلك على مدار 20 يوماً بقاعات التدريب تفاعلياً على فترتين صباحية ومسائية ووسط تطبيق التباعد والأجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشارت، فى بيان صحفى، إلى أن محافظة أسوان، ضمن محافظات المرحلة الرابعة من المبادرة القومية التي تهدف لوضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام ، موضحة أن برامج التدريب ترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة ، بالإضافة إلى مهارات القيادة والإتصال ، فضلاً عن التوعية القومية والهوية والأمن القومى.

وأوضحت غادة أبوزيد، أن هذه المرحلة من التدريب سبقها تدريب عبر المنصة الرقمية أون لاين لمدة 25 يومًا من يونيو الماضى وحتى الآن ، لافتة إلى أن " المسئول الحكومي المحترف " هي مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارتى الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتنمية المحلية بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن حيث مستهدف تدريب 11 ألف موظف في جميع المحافظات تباعًا .

 

الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان
الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان

 

الموظفون المتدربون
الموظفون المتدربون

 

جانب من التدريب
جانب من التدريب

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 


المبادرة القومية للمسئول الحكومى المحترف

المسئول الحكومى المحترف

اسوان

تدريب الموظفين

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على نتائج تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بقرى العون الغذائى بأسوان

الأحد، 14 مارس 2021 12:15 ص

محافظ أسوان: استمرار منح تراخيص البناء بالمدن وفق تعليمات الحكومة

السبت، 13 مارس 2021 08:18 م

أسوان يجدد الثقة فى علاء عبد العال وجهازه الفنى رغم خماسية سموحة

السبت، 13 مارس 2021 06:03 م

قطار "حياة كريمة" يصل قرية بخور أبو على شمال أسوان.. رفع كفاءة البنية التحتية للطرق والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء.. والأهالى: عانينا طويلاً من الإهمال والمبادرة طوق نجاة.. ونقلة نوعية تغير وجه.. صور

السبت، 13 مارس 2021 02:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة