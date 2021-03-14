اليوم السابع: برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير، أبرزها توجيه الرئيس السيسي للبنك المركزى بإطلاق برنامج تمويل عقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة 3 % على 30 سنة، وموافقة مجلس الدولة على تعيين المرأة قاضية لأول مرة تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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