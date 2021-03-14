المستشار إيمان حفنى تمثل النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج

حضرت اليوم الأحد، المستشار إيمان حفني السيد، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج، وذلك إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية واستمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية.

وأصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم الأحد، بتعيين 6 من السيدات المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.

وشمل القرار تعيين المستشارة هبة الله محمد شهاوي، مديرًا لنيابة كفر الشيخ القسم الأول، والمستشارة خلود صالح المكاوي الطوخي، مديرًا لنيابة طلخا، والمستشارة غادة محمد محمود يونس، مديرًا لنيابة التعليم القسم الثالث، والمستشارة ريهام مأمون محمد عبد الموجود، مديرًا لنيابة الري، المستشارة عبير جمال عبد الله خليل، مديرًا لنيابة الزقازيق القسم الرابع، والمستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، مديرًا لنيابة أسيوط القسم الثاني.

ويصبح عدد المستشارات اللائي قام المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة بتعيينهن مديرات لعدد من النيابات الإدارية اعتبارًا من يونيو 2020 وحتى الأن، ثلاثة وعشرين مديرًا من مستشارات النيابة الإدارية، وتعيين العضوات المذكورات يأتي إعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وقد تم اختيارهن وفقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة يتقدم المستشار عصام المنشاوي، بتحية تقدير للزميلات عضوات النيابة الإدارية وكافة سيدات مصر العظيمات متمنيًا لهن المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.