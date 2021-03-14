اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى إيزيس بالأقصر مركزا متكاملا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة

الأحد، 14 مارس 2021 01:13 م
الرعاية الصحية: تخصيص مستشفى إيزيس بالأقصر مركزا متكاملا لتقديم خدمات الأمومة والطفولة الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أمير التلوانى، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الهيئة بفرع الاقصر، وذلك لمتابعة سير العمل بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، يأتي ذلك في إطار متابعة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر منذ منتصف فبراير 2021.
 
ووفقًا لبيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، شدد المدير التنفيذي على ضرورة متابعة تطبيق برامج وتدابير مكافحة العدوى داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة، التابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، مع التأكيد على وجود نقطة فرز بكل وحدة ومركز طبى بشكل يومى، لفرز المواطنين في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا . 
 
وأصدر التلواني تعليماته بتشغيل الحضانات كليًا إضافة إلى تشغيل كافة العيادات الخارجية بمستشفى ايزيس في غضون 7 أيام، حيث من المقرر أن يصبح مستشفى "إيزيس التخصصي"، بعد تجهيزه مركزاً متكاملاً لتقديم خدمات الأمومة والطفولة، ليكون أول مستشفى متخصص في النساء والولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، لخدمة أهالي جنوب الصعيد.
 
ووجه التلواني بسرعه توفير الكوادر الطبية للعمل داخل المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أهالي جنوب الصعيد، وذلك سواء بالندب أو التعاقد، بهدف إمداد الوحدات والمراكز الطبية بالقوى البشرية المؤهلة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، بما يسهم في تحقيق رضاء المنتفعين، فيما أكد على ضرورة متابعة كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات لمتابعة مدى توافر المخزون الدوائي أو المستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على أكمل وجه مشددًا على توفير  ماينقص من مستلزمات.
 
جاء ذلك على هامش الجولة التفقدية للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ووزير المالية بمحافظة الأقصر، أمس، حيث شملت الجولة الميدانية زيارة مستشفيي الكرنك الوظائف وإيزيس التخصصي ومجمع الأقصر الطبي الدولي، وذلك للاطمئنان على كفاءة التشغيل والوقوف على معايير الجودة المقدمة المنتفعين بالمنظومة بمحافظة الأقصر.
 
 

الرعاية الصحية

كورونا

الاقصر

التأمين الصحي الشامل

منظومة التأمين الصحي الشامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرعاية الصحية: تسجيل 70% من منتفعى التأمين الصحى الشامل بالأقصر.. صور

السبت، 13 مارس 2021 10:51 م

رئيس الرعاية الصحية يعلن من الأقصر تطبيق مستويات الجيلين الثانى والثالث للخدمة الطبية بوسائط ذكية.. ويؤكد: الرقمنة تستهدف الحوكمة وتسهيل الخدمة وفق مقاييس عالمية.. وتوفير 2300 خدمة وتسجيل 70% من المنتفعين.. صور

السبت، 13 مارس 2021 10:21 م

الإدارية تلزم التأمين بعلاج مواطنين..وتؤكد: الدولة اعتبرت الرعاية الصحية واجبا قوميا

السبت، 13 مارس 2021 12:22 م

"الرعاية الصحية" تعقد اجتماعًا مع "جايكا" لبحث تحسين جودة الخدمات الطبية

السبت، 13 مارس 2021 12:18 م

متى تستطيع هيئة التأمين الصحى الشامل فسخ التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية؟

الجمعة، 12 مارس 2021 02:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة