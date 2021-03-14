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الحكومة: 6 ملايين جنيه لتوسعات مدارس فى مناطق جبلية ووديان بجنوب سيناء

الأحد، 14 مارس 2021 05:25 م
الحكومة: 6 ملايين جنيه لتوسعات مدارس فى مناطق جبلية ووديان بجنوب سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة.

واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات السياحية الجارى إقامتها، حيث أشار المحافظ إلى معدلات تنفيذ تلك المشروعات، وتداعيات أزمة فيروس كورونا عليها، مطالبًا بمد مهلة التنفيذ لهذه المشروعات بما يسمح لأصحابها من الانتهاء منها خلال سنة، لافتا إلى المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لعودة الحركة السياحية.

وحول المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعى التعليم والثقافة، أوضح محافظ جنوب سيناء أنه تم تدبير ما يزيد على 6 ملايين جنيه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتنفيذ توسعات فى بعض المدارس فى المناطق الجبلية والوديان، وذلك فى إطار العمل على إتاحة الخدمات التعليمية لأبناء هذه المناطق، وحتى لا يضطروا إلى الانتقال لمسافات طويلة، مضيفًا أنه تم الموافقة على إنشاء إحدى مدارس النيل بمدينة شرم الشيخ.

وفيما يتعلق بقطاع الثقافة أشار اللواء خالد فودة إلى أهمية عودة المسرح المكشوف بمدينة الطور لأداء أنشطته الثقافية المتعددة، مشيرًا إلى أنه طلب من وزيرة الثقافة سرعة تطويره، وأن المحافظة مستعدة للإسهام بـ 10 ملايين جنيه فى أعمال التطوير.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى المخطط الخاص بتطوير مضمار الهجن بالمحافظة، والجهود التى تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بطرح المنطقة الحرة بمدينة نويبع، وكذا عدد من المشروعات الاستثمارية فى عيون موسى، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى تنفيذها على مستوى المحافظة.

 

لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء (2) 
 
لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء (3)
 

 

لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء (1)
 

 


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مصطفى مدبولى

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