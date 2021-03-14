إصابة 10790 شخصا بكورونا فى ألمانيا وتسجيل 25320 حالة بالهند

رويترز

أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد 10790 ليصل إلى مليونين و569245.

وأظهرت الأرقام زيادة الوفيات بواقع 70 ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 73371 حالة.

كما أعلنت الهند اليوم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد لهذا العام إذ رصدت 25320 حالة قبل يوم من فرض إجراءات عزل عام في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد والتي أصبحت بؤرة التفشي الجديد.

ووفقا لما تظهره بيانات الصحة الاتحادية، فإن هذا العدد هو الأكبر منذ 16 ديسمبر. وتأتي الهند حاليا في المركز الثالث على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ سجلت حتى الآن 11.36 مليون إصابة.

وأظهرت البيانات اليوم الأحد تسجيل 161 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات إلى 158607. وكان متوسط حالات الوفاة اليومية يبلغ مئة مريض منذ أوائل فبراير.

واعتبارا من غد الاثنين، ستفرض السلطات في منطقة ناجبور بولاية ماهاراشترا أول عزل عام شامل منذ رفع القيود على مستوى البلاد في يونيو العام الماضي. وسجلت الولاية أعلى عدد إصابات بكورونا وبلغ حتى الآن مليوني و300 ألف حالة.

وسجلت العاصمة نيودلهي تزايدا مطردا في حالات الإصابة بالمرض على مدى الأسبوعين المنصرمين، وحذرت السلطات الصحية السكان من أي تهاون في إجراءات الصحة العامة.