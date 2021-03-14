أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
والجوافة 9 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
والفلفل الألوان 20 والليمون 22 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيه
البرتقال بسرة 8 جنيهات
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