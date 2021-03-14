اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأحد، 14 مارس 2021 10:29 ص
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات- صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأحد وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيهات للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
والجوافة 9 جنيه
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
والفلفل الألوان 20 والليمون 22 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيه
البرتقال بسرة 8 جنيهات
 
 

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