أخبار الاقتصاد المصرى..توقيع 9 اتفاقيات للبحث عن الغاز باستثمارات 981 مليون دولار

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 14-3-2021 ابخار الاقتصاد المصرى ومن أبرزها توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى باستثمارات 981 مليون دولار تعرف على التفاصيل

توقيع 9 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى باستثمارات 981 مليون دولار

انعقدت أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى المقبل 2021/2022 .

وتم التأكيد خلال الاجتماع أن الدعم المستمر للقيادة السياسية كان له أكبر الآثر في وضع استراتيجيات طموحة بآليات تنفيذ ديناميكية مستحدثة ساهمت بشكل كبير فى النجاحات المتحققة بقطاع الغاز الطبيعى بمختلف مجالاته داخلياً وخارجياً .

كما أن التطور الملحوظ الذى يشهده قطاع الغاز الطبيعى كرافد مهم في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة يعطى مصر ميزة تنافسية في المنطقة ويعزز من النظرة الإيجابية للدول الكبرى لاستراتيجية البترول المصرية الأمر الذى يسهم في توافد شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة في مجالات البحث والاستكشاف الإنتاج، مؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل قطاع الغاز الطبيعى المصرى كقطاع رائد في منطقة شرق المتوسط من خلال الاستعانة بأحدث التكنولوجيات وتطبيق التحول الرقمى وتدريب الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار .

ممثلو مركز تحديث الصناعة يتفقدون 11مصنعًا فى قطاع الصناعات الخشبية والأثاث

جرى ممثلو مركز تحديث الصناعة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث زيارات ميدانية لعدد 11 مصنعًا في محافظة دمياط ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر"، وذلك لتعريفهم بدور المركز والخطة الاستراتيجية الجديدة.

وعرض ممثلو المركز على إدارات المصانع شروط وإجراءات التسجيل في قاعدة بيانات المركز، وتحديد الأوراق التي يجب تجهيزا لبدء التسجيل وتلقي الخدمات المقدمة من المركز.

وخلال الزيارة الميدانية عمل ممثلو المركز على تعريف المصانع بالخدمات المقدمة ومن ضمنها خدمة تصميم المنتجات والتي تساهم في تعزيز الانتاج وزيادة المبيعات.

كما تم الاتفاق بحسب بيان مركز تحديث الصناعة، على بدء خطة العمل مع بعض المصانع، إلى جانب تقديم الخدمات المتاحة والمناسبة لكل مصنع في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.

وزارة التخطيط تناقش الخطوات التنفيذية لتطبيق "دليل معايير الاستدامة البيئية"

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل، عبر تقنية الفيديوكونفراس، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق"دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتطبيق دليل "معايير الاستدامة البيئية"، من خلال نشر ثقافة الاستدامة، وتحديد آليات متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالقطاعات كافة، لقياس مدى التقدم في الهدف المحدد من خلال تنفيذ المشروعات والأنشطة ذات الأولوية في التمويل، وذات التأثير الإيجابي على البيئة، علاوةً على متابعة عملية تنفيذ المعايير الواردة بالدليل، لضمان رصد الإنجازات وكذلك الوقوف على التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم لها.

مستثمرى القاهرة الجديدة: إحلال 3000 مصنع للعمل بالغاز الطبيعى خلال 5 سنوات

كشف المهندس محمد السيد، أمين عام جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، ورئيس لجنة الطاقة، عن إحلال نحو 3000 مصنع للعمل بالغاز الطبيعى بديلا للسولار والمازوت، داخل محافظتى القاهرة الكبرى والإسكندرية خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وقال أمين عام جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الإسراع في تأهيل البنية التحتية لإمداد أنابيب الغاز الطبيعى بالمناطق الصناعية، سيشجع المستثمرين على عملية الإحلال لمصانعهم سيقلل من تكلفة التشغيل، وبالتالي سينعكس ذلك على سعر المنتج ، فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "محمد السيد"، أن استراتيجية الحكومة نجحت في الحد من انتشار فيروس كورونا، والذى أثر سلبا على قطاع الصناعة، وأدى إلى تضرر العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن مبادرات البنك المركزى ساهمت في الحد من تداعيات الجائحة على القطاع الصناعى.