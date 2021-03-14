اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ممثلو مركز تحديث الصناعة يتفقدون 11مصنعًا فى قطاع الصناعات الخشبية والأثاث

الأحد، 14 مارس 2021 11:13 ص
ممثلو مركز تحديث الصناعة يتفقدون 11مصنعًا فى قطاع الصناعات الخشبية والأثاث جانب من الزيارة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى ممثلو مركز تحديث الصناعة في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث زيارات ميدانية لعدد 11 مصنعًا في محافظة دمياط ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر"، وذلك لتعريفهم بدور المركز والخطة الاستراتيجية الجديدة.
 
وعرض ممثلو المركز على إدارات المصانع شروط وإجراءات التسجيل في قاعدة بيانات المركز، وتحديد الأوراق التي يجب تجهيزا لبدء التسجيل وتلقي الخدمات المقدمة من المركز.
 
وخلال الزيارة الميدانية عمل ممثلو المركز على تعريف المصانع بالخدمات المقدمة ومن ضمنها خدمة تصميم المنتجات والتي تساهم في تعزيز الانتاج وزيادة المبيعات.
 
كما تم الاتفاق بحسب بيان مركز تحديث الصناعة، على بدء خطة العمل مع بعض المصانع، إلى جانب تقديم الخدمات المتاحة والمناسبة لكل مصنع في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.

تحديث الصناعة

مصانع الملابس

مصانع الاخشاب

مصانع الأثاث

مدينة دمياط الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة