ممثلو مركز تحديث الصناعة يتفقدون 11مصنعًا فى قطاع الصناعات الخشبية والأثاث

كتب إسلام سعيد

أجرى ممثلو مركز تحديث الصناعة في قطاع الصناعات الخشبية و الأثاث زيارات ميدانية لعدد 11 مصنعًا في محافظة دمياط ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر"، وذلك لتعريفهم بدور المركز والخطة الاستراتيجية الجديدة.

وعرض ممثلو المركز على إدارات المصانع شروط وإجراءات التسجيل في قاعدة بيانات المركز، وتحديد الأوراق التي يجب تجهيزا لبدء التسجيل وتلقي الخدمات المقدمة من المركز.

وخلال الزيارة الميدانية عمل ممثلو المركز على تعريف المصانع بالخدمات المقدمة ومن ضمنها خدمة تصميم المنتجات والتي تساهم في تعزيز الانتاج وزيادة المبيعات.