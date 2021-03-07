علاج تقرحات الفم بطرق عدة منها استخدام معجون الأسنان والماء الدافئ المالح

كتبت مروة هريدى

تقرحات الفم مرض شائع يصيب معظم الناس ودائمًا ما تكون مزعجة وتظهر فى أى وقت، وهى عبارة عن فقدان أو تآكل أنسجة البطانة الرقيقة الموجودة داخل الفم، وعادة ما تحدث القرحة بسبب إصابات طفيفة فى أنسجة الفم وتكون مؤلمة للغاية، ما يجعل من الصعب تناول الطعام والشراب والتحدث وتنظيف الأسنان، وهناك العديد من الطرق لعلاج تقرحات الفم وفقًا لما ذكره موقع "express".

فى معظم الأحيان، تتلاشى تلك التقرحات فى الفم من نفسها دون الحاجة لأى علاج وذلك فى غضون سبعة إلى عشرة أيام، وفى أحيان أخرى يتكرر ظهورها ويمكن أن تستمر لفترة أطول وقتها يستلزم الخضوع للعلاج، مع أهمية عدم الخلط بين تقرحات الفم والقروح الباردة وهى عبارة عن بثور صغيرة تظهر على الشفاه أو حول الفم.

علاج تقرحات الفم

- شطف الفم بانتظام بماء دافئ مالح لتعقيم القرحة، ويمكن أيضًا استخدام غسول الفم العلاجى الخالى من الكحول.

- عندما تكون مصابًا بقرحة في الفم يُفضل الاقتصار على شرب المياه والابتعاد عن تناول العصائر خاصة الحمضية لأنها تعمل على تهيج القرح.

- يوصى أطباء الأسنان باستخدام معجون الأسنان الذى لا يحتوى على كبريتات لوريل الصوديوم، لعلاج تقرحات الفم.

- يمكن استخدام المسكنات التى لا تستلزم وصفة طبية من أجل مقاومة الألم الناتج عن تلك التقرحات.

- استخدام بعض المستحلبات التى تعمل على تخدير الفم لمقاومة الآلام الناتجة عن التقرحات.

طرق الوقاية من تقرحات الفم

- تنظيف الأسنان المنتظم أمر بالغ الأهمية لنظافة الفم الجيدة، ولكن تأكد من استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة.

- تجنب الأطعمة الحارة والشوكولاتة والقهوة والطماطم والجبن المالحة، حيث من المعروف أن هذه الأطعمة تُعزز تقرحات الفم.