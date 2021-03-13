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وزير خارجية غينيا كوناكرى يصل القاهرة لبحث التعاون وآخر التطورات

السبت، 13 مارس 2021 03:25 م
وزير خارجية غينيا كوناكرى يصل القاهرة لبحث التعاون وآخر التطورات مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت الدكتور" إبراهيم خليل كابا" وزير خارجية غينيا كوناكرى قادما على رأس وفد من الإمارات فى زيارة لمصر هى الأولى منذ تعيينه يلتقى خلالها كبار المسئولين لبحث دعم التعاون وآخر التطورات خاصة على الساحة الأفريقية.

 

وكان السفير "تامر كمال المليجي" سفير مصر فى كوناكرى قد إلتقى مع الدكتور "إبراهيم خليل كابا "وزير الخارجية الغينى الجديد فى 21 فبراير الماضى حيث نقل له تهنئة وزير الخارجية "سامح شكرى "بمناسبة تقلده لمنصبه وبحث السفير المصرى مع الوزير الغينى سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن فى شتى مجالات التعاون الثنائى واستمرار التنسيق المتميز فى مختلف المحافل الأفريقية والدولية.


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