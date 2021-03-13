هيئة السجون الروسية تعلن إرسال السجناء لتنظيف القطب الشمالى

وكالات

أعلن مدير هيئة السجون الروسية، أمس الجمعة، أن روسيا قد ترسل سجناءها للمشاركة فى نزع التلوث فى المنطقة القطبية الشمالية بعد سلسلة حوادث صناعية فاقمت حدته.

ووفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية، فقد أوضح أليكساندر كالاشنيكوف خلال اجتماع مع مسؤولين رفيعى المستوى فى إدارات السجون أن "هيئة إدارة السجون تدرس إمكان تعبئة السجناء لإزالة التلوث من أراضى المنطقة القطبية الشمالية"، ولفت الأنظار إلى أنه طلب من المسؤولين المحليين فى الهيئة "العمل فى هذا الاتجاه"، مشيرا إلى أن إدارة السجون فى مدينة نوريلسك الصناعية الملوثة بشدة جراء أنشطة التعدين، توصلت إلى اتفاق فى هذا الاتجاه.

وقد تضررت منطقة نوريلسك التى تضم أنشطة كثيرة لمجموعة "نوريلسك نيكل" العملاقة للمناجم، خصوصا أثناء العام الماضى، إثر كارثة بيئية بعد سكب 21 ألف طن من الوقود فى مجارى مائية كثيرة، ما تسبب ببقعة نفطية عملاقة يمكن رؤيتها من الفضاء.

وفى ديسمبر، تحدثت السلطات عن هذا المشروع القائم على الاستعانة بسجناء فى عمليات إزالة التلوث خلال منتدى مخصص للقطب الشمالى فى سان بطرسبورج.