اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه الغربية تعلن قطع المياه 14ساعة بعدة قرى في مركز المحلة الكبرى

السبت، 13 مارس 2021 01:30 م
مياه الغربية تعلن قطع المياه 14ساعة بعدة قرى في مركز المحلة الكبرى انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى المحلة الكبرى وهى(دمرو، بشبيش، محلة حسن، ميت الليت، البنوان، الجابرية، نمرة البصل، المعتمدية)، وذلك اليوم السبت الموافق 13/3/2021من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى الاحد الموافق 14/3/2021.
 
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع  للقيام بأعمال الإصلاح لخط800مم بطريق دمرو أمام عزبة خميس مركز المحلة الكبرى.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
 
وأضافت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه

محافظه الغربيه

شركه مياه الغربيه

شبكات المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسكان: 98,7% من المصريين تصلهم مياه الشرب.. وشبكات جديدة لباقى المواطنين

الخميس، 11 مارس 2021 11:16 م

غسل وتطهير محطات مياه الشرب لمدن القناة استعدادا لفصل الصيف

الثلاثاء، 09 مارس 2021 10:59 ص

انطلاق مشروعات "حياة كريمة" بقرى إدفو وكوم أمبو بأسوان.. طرح 12 مشروعا لتحسين مياه الشرب.. تسليم مواقع لتنفيذ مشروعات الصرف بـ 10 قرى.. معاينة مواقع لإنشاء محطتى مياه.. وتجديد وبناء أسوار 22 مدرسة.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 06:50 م

رئيس جهاز "6 أكتوبر" يتفقد محطة تنقية مياه الشرب الرئيسية بالمدينة

السبت، 06 مارس 2021 10:13 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة