مياه الغربية تعلن قطع المياه 14ساعة بعدة قرى في مركز المحلة الكبرى

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن انقطاع وضعف المياه عن بعض قرى المحلة الكبرى وهى(دمرو، بشبيش، محلة حسن، ميت الليت، البنوان، الجابرية، نمرة البصل، المعتمدية)، وذلك اليوم السبت الموافق 13/3/2021من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 5 من صباح اليوم التالى الاحد الموافق 14/3/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال الإصلاح لخط800مم بطريق دمرو أمام عزبة خميس مركز المحلة الكبرى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأضافت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.