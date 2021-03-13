انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقليوبية لمدة 8 ساعات بسبب نقل خطوط الطرد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مناطق (ام بيومى-منطي-ارض الحافي-المزرعه)بحى غرب شبرا الخيمه، وذلك اعتباراً من الساعة العاشره صباح غدا الأحد الموافق٢٠٢١/٣/١٤ وحتى الساعة السادسه مساء.
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال نقل خط طرد صرف صحى بأم بيومي قطر ٧١٠ مم وذلك ضمن اعمال توسعات الطريق الدائري.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب للمناطق المتأثره بالإنقطاع وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.
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