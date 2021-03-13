رئيس مياه القناة: الانتهاء من تركيب الخطوط الرئيسية لمنطقة الإصلاح

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عبد الحميد عصمت ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، اليوم السبت ، أنه تم الإنتهاء تماما من عملية مد وإحلال وتجديد خطوط المياه الرئيسية المؤدية لمنطقة الإصلاح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأشار "عبدالحميد "، فى بيان له ، إلى أننا فى المرحلة الأخيرة التى نقوم بها لتوصيل الخطوط الفرعية بالخطوط الرئيسية، وذلك لضمان وصول المياه الى أكثر من 2000 مواطن محرومين من المياه منذ فترة كبير، ويبلغ طول الشبكة 3200 متر بقطر 6 بوصة، و 500 متر بقطر 4 بوصة، تحت إشراف مباشر من المهندس محمد ماضى رئيس منطقة القنطرة غرب.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت ، إنه يتم تدعيم منطقة الإصلاح بالمياه من محطة مياه القنطرة غرب الكبري ، وتدعيم وزيادة كمية المياه من خلال الربط على محطة مياه الكيلو 19 ، ومحطة مياه قرية النصر الكيلو 14 ، وذلك لتوصيل المياه لتلك المنطقة والمناطق المجاورة والقضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين .

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى أن الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.