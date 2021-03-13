اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غدا 43 رحلة دولية وداخلية لنقل 3574 راكبا

السبت، 13 مارس 2021 09:30 م
مصر للطيران تسير غدا 43 رحلة دولية وداخلية لنقل 3574 راكبا مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران غدا الأحد، 43 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 3574 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين .
 
قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم السبت، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (بغداد، لاجوس، ندچمينا، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، اسطنبول، ميلانو، امستردام، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، اديس ابابا)، بالإضافة إلى 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3574 راكبا.
 
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
 
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
 

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