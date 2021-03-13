محافظ الشرقية صرف تعويضات وإعانات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حريق مصنع العبور

فريق المحافظات

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا ومصابي حادث حريق أحد مصانع الملابس بمدينة العبور، وذلك طبقاً لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف 15 ألف جنيه لكل مصاب و 30 ألف جنيه لأهالى الضحايا بعد التعرف على هويتهم والتأكد منها.

شدد محافظ الشرقية علي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير كافة احتياجات أسر الضحايا ومصابي حادث الحريق من مواد غذائية ودعم معنوي، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في توفير كافة أوجة الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وتلبية إحتياجات أسر الضحايا.

كما كلف محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمتابعة المستمرة لحالة مصابي الحريق بمستشفى بلبيس المركزي وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنياً لهم الشفاء العاجل.

هذا ويتقدم محافظ الشرقية بخالص العزاء والمواساه لأسر ضحايا الحادث الأليم من شهداء لقمة العيش داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكان قد نشب حريق بمصنع ملابس مكون من أربعة طوابق بمدينة العبور صباح يوم الخميس الماضي، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين بعضهم من أبناء محافظة الشرقية، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لإخماد النيران ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.