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محافظ أسوان: استمرار منح تراخيص البناء بالمدن وفق تعليمات الحكومة

السبت، 13 مارس 2021 08:18 م
محافظ أسوان: استمرار منح تراخيص البناء بالمدن وفق تعليمات الحكومة محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أنه تم إعطاء توجيهات مباشرة لرؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة باستمرار منح التراخيص وفقاً للكتاب الدورى رقم ( 63 ) الصادر من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى للمحافظين، بضبط منظومة العمران واستمرار عمل منظومة التراخيص بالمدن والقرى والعزب والتوابع، وكذا إستمرار أعمال البناء حتى الدور الرابع وفقاً لقرار مجلس المحافظين بجلسته رقم ( 21 ) المنعقدة في 28/9/2020 والخاص بالمدن الرئيسية وعواصم المحافظات حتى الإنتهاء من الاشتراطات البنائية.

ولفت محافظ أسوان في "تصريحات صحفية"، إلى عدم صحة ما تداولته بعض المواقع من وقف أعمال البناء، وأن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة، وخاصة أن هناك تعليمات مشددة بضرورة التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على التراخيص الجديدة للبناء.

 

 

 

 


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