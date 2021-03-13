اليوم السابع
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طلبة مخطوفون في نيجيريا يظهرون في مقطع مصور لطلب النجدة

السبت، 13 مارس 2021 08:22 م
طلبة مخطوفون في نيجيريا يظهرون في مقطع مصور لطلب النجدة مختطفون نيجيريون - ارشيفية
(رويترز)

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 ظهر اليوم السبت مقطع مصور لبعض الطلبة المخطوفين من إحدى الكليات في شمال غرب نيجيريا، يظهرهم وهم يرتعدون على أرض غابة بينما يضربهم الخاطفون بالعصي.

وخطف مسلحون 39 طالبا وطالبة بعد أن اقتحموا الكلية الاتحادية لميكنة الغابات في ولاية كادونا مساء الخميس، في رابع حادث خطف للطلبة في شمال نيجيريا منذ ديسمبر كانون الأول.

وأظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يقرب من 24 من الطلبة وهم يطلبون المساعدة باللغة الإنجليزية ولغة الهوسا. ويقول أحدهم إن الخاطفين يريدون فدية قدرها 500 مليون نايرا (1.31 مليون دولار).

وقال أحد الطلبة في التسجيل المصور، بينما يقف خلفه رجل يحمل مسدسا "إذا أتى أي شخص لإنقاذهم بدون الأموال، فسيقتلوننا".

فيما أكدت بيلو محمد عثمان، المسؤولة الكبيرة في الكلية ووالدة أحد الطلبة المخطوفين، اليوم السبت إن من ظهروا في المقطع هم بعض الطلبة المخطوفين وإن من بينهم امرأة حبلى. ورفضت عثمان التعليق على طلب الفدية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مفوض الأمن في ولاية كادونا صامويل أروان إن عدد الطلبة المفقودين يزيد تسعة على من كان يُعتقد في السابق أنهم 23 طالبة و16 طالبا.

وأضاف "حكومة ولاية كادونا على اتصال وثيق مع إدارة الكلية بينما تستمر جهود الأجهزة اأمنية في تعقب الطلاب المفقودين". 

ودعا الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان اليوم السبت إلى العثور على الطلبة المفقودين وإعادتهم بأمان إلى عائلاتهم.

وقالت جلوريا بول إنها تعرفت على ابنتها جوي كورمي بول البالغة من العمر 20 عاما في هذا المقطع المصور وهي ترتدي حجابا ورديا.

وبينما كانت تقف أمام المدرسة والدموع تنهمر على وجنتيها اليوم السبت، طلبت المساعدة قائلة "أرجوكم، على الحكومة أن تساعدنا في إطلاق سراحهم دون إيذائهم".

 

 

 


نيجيريا

اختطاف

داعش

عصابات مسلحة

محمد بخاري

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