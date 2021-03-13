كتبت ريهام الباشا

استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، نظرا لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلاً فى البنك الأهلي ثباتا عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، عند 21.69 جنيه للشراء، 22.05 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدينار الكويتى مسجلا 48.96 جنيه للشراء، و52.06 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى



4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة



4.07 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.13 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس



4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.