سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية .. اليوم الجمعة 12 مارس 2021

كتبت : سماح حمدى

استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 12-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلاً فى البنك الأهلي عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار اليوم، ليتعافى من خسائر تكبدها في اليوم السابق، إذ أوقد ارتفاع قوي لعوائد الخزانة في أوائل الجلسة الأوروبية شرارة تحركات للعزوف عن المخاطرة في أسواق العملات العالمية، فيما تضررت المخاطر.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للبيع. 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.19 جنيه للبيع. 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.10 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.