س و ج.. توقعات أسعار الفائدة فى ثانى اجتماع للجنة السياسة النقدية 2021

تعقد لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري، ثاني اجتماع لها في عام 2021 يوم 18 مارس الجاري، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن أسعار الفائدة.
س و ج.. توقعات أسعار الفائدة فى ثانى اجتماع للجنة السياسة النقدية 2021الجمعة، 12 مارس 2021 07:00 م
البنك المركزي المصري
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