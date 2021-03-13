سعر الدولار اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر

كتبت ــ ريهام الباشا

استقر سعر الدولار اليوم السبت 13-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك يومى الجمعة والسبت، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وعالميا، ارتفع الدولار أمس الجمعة، ليتعافى من خسائر تكبدها في اليوم السابق، إذ أوقد ارتفاع قوي لعوائد الخزانة في أوائل الجلسة الأوروبية شرارة تحركات للعزوف عن المخاطرة في أسواق العملات العالمية، فيما تضررت العملات العالية المخاطر.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.