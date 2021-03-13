اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر

السبت، 13 مارس 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم السبت 13-3-2021 فى مصر الدولار
كتبت ــ ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر الدولار اليوم السبت 13-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، نظرا لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية بالبنوك يومى الجمعة والسبت، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف ثباتا عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وعالميا، ارتفع الدولار أمس الجمعة، ليتعافى من خسائر تكبدها في اليوم السابق، إذ أوقد ارتفاع قوي لعوائد الخزانة في أوائل الجلسة الأوروبية شرارة تحركات للعزوف عن المخاطرة في أسواق العملات العالمية، فيما تضررت العملات العالية المخاطر.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة