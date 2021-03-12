تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 2021 ـ 3 ـ 12

وفى سياق متصل، صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا، ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) الأسبوع القادم لتحديد اتجاه سياسته النقدية.