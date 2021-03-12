اليوم السابع
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تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 2021 ـ 3 ـ 12

الجمعة، 12 مارس 2021 10:00 ص
تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 2021 ـ 3 ـ 12 الدولار
كتبت ــ سماح حمدى

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استقر سعر الدولار اليوم الجمعة  2021 ـ 3 ـ 12، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى الأسكندرية فثبت عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
 
 
وفى سياق متصل، صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا، ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) الأسبوع القادم لتحديد اتجاه سياسته النقدية.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.
 
15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.
 

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

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