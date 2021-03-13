كتب محمد جمال

أفاد مركز أوروبا والبحر المتوسط لرصد الزلازل بأن هزة أرضية بقوة 4.7 درجة بمقياس ريختر ضربت مقدونيا الشمالية، وأشار المركز إلى أن الهزة تم رصدها الساعة 21:17 بالتوقيت المحلي مساء أمس، بحسب "روسيا اليوم"، وأضاف أن مركز الهزة كان على بعد 18 كم عن مدينة غوستيفار التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 35 ألف شخص شمال غربى البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات،ولم ترد أى معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية أو إصابات نتيجة الهزة.

يذكرأن، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر أمس الجمعة، سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيا، ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء، عن الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية قولها، "إن زلزالا بقوة 5 درجات وقع اليوم وكان مركزه قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا، في الشرق الأقصى الروسي".