اليوم السابع
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السبت، 13 مارس 2021 09:36 م
خالد صلاح
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رواندا تعلن استعدادها لاستضافة قمة قادة الكومنولث المقبل

السبت، 13 مارس 2021 09:07 م
رواندا تعلن استعدادها لاستضافة قمة قادة الكومنولث المقبل باتريشيا سكوتلاند الأمين العام للكومنولث
كيجالى /أ ش أ/

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أعلنت أمانة منظمة دول الكومنولث البريطانى الكومنولث، اليوم السبت، أن رواندا مستعدة لاستضافة الاجتماع المقبل الذى يعقد مرة كل سنتين لرؤساء حكومات الكومنولث (CHOGM)، والذى تم تأجيله لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقالت باتريشيا سكوتلاند، الأمين العام للكومنولث، فى مؤتمر صحفى فى العاصمة الرواندية كيجالي، اليوم إن الاجتماع المزمع عقده فى يونيو القادم يعد فرصة كبيرة لدول الكومنولث لمناقشة كيفية الاستجابة للتحديات التى نجمت عن فيروس كورونا المستجد وكذلك لتباحث آثار التغير المناخي.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الرواندى فنسنت بيروتا التزام بلاده بتنظيم حدث آمن وناجح. وقال إن أزمة كوفيد -19 العالمية أظهرت بعمق الحاجة الملحة للتضامن وأهمية اتباع نهج أكثر تضافرًا لمواجهة التحديات الحالية والاستعداد لتحديات المستقبل.

يشار إلى رواندا انضمت رسميا إلى منظمة دول الكومنولث بموجب قرار اتخذ خلال القمة المنعقدة فى ترينيداد وتوباجو فى العام 2009.. وتعد رواندا ثانى بلد بعد موزمبيق ينضم إلى المنظمة دون أن يكون من المستعمرات البريطانية السابقة.

 


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