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"حياة كريمة" بالمنوفية تواصل لقاءاتها الميدانية مع المواطنين فى أشمون.. صور

السبت، 13 مارس 2021 05:54 م
"حياة كريمة" بالمنوفية تواصل لقاءاتها الميدانية مع المواطنين فى أشمون.. صور فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف
المنوفية - محمود شاكر

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نظمت مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، لقاء جماهيرى بالوحدة المحلية بشطانوف، والقرى التابعة لها بمركز أشمون بمحافظة المنوفية فى إطار النهوض بالقرى المصرية، تحت رعاية رئاسة الجمهورية 

حضر اللقاء المهندس محمد ربيع المنسق العام للمبادرة والدكتورة أمل غنيم المنسق العام المساعد ومنسق مركز أشمون ، الدكتور وليد إمام عضو المبادرة ، الدكتورة إيناس صفوت عضو المبادرة ، المحاسب سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون ، حسام حسن نائب رئيس مدينة أشمون ، ناصر عبدالعزيز رئيس الوحدة المحلية لشطانوف ، خالد صقر سكرتير الوحدة المحلية بشطانوف ، وممثلة الوحدة المحلية . 

حيث شهد اللقاء عرض العديد من الطلبات والمقترحات الخاصة بالنهوض بكل القرى التابعة للوحدة المحلية لحل مشاكلها من صرف صحى وبنية تحتية ومياة شرب وتعليم واتصالات وطرق ونظافة وتجميل وغيرها من الملفات التى تسعى حياة كريمة للنهوض بها بالإضافة إلى ملف يكن كريم للمنازل والحالات المستحقة لذلك .

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (1)
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف 

 

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (2)
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف 

 

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (3)
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (6)

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف 

 

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (7)
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف 

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (8)

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (11)

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف 

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (12)

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف 
 
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (13)
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (16)

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (17)

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف 
 
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (18)
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف

 

 
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (21)
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف

 

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (22)
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف

 

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (24)
فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (26)

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف 

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف (27)

فاعليات اللقاء بالوحدة المحلية بشطانوف

 


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المنوفية

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