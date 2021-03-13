جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة فوزى عبدالحكيم العميرى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا اشتبه محمد عبدالباقى مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر، فى راكب مصرى الجنسية قادم من إثيوبيا يحمل حقيبة هاندباج، يحاول الخروج مسرعا من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وبالعرض على، رفعت صدقى نائب مدير الإدارة، قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط تحت اشراف جمال السيد مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من الملابس الشخصية داخل حقيبته، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود كمية من المشغولات منها سلاسل وخواتم وأساور مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه أن تكون من معدن الفضة بوزن 3 كيلو جرام، مخبأة داخل ملابسه التى يرتديها وبطانة الجاكت الذى يرتديه .

قرر فوزى العميرى مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 37 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على، إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.