اليوم السابع
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تعرف على جهود مكافحة المخدرات بالداخلية خلال 24 ساعة

السبت، 13 مارس 2021 10:50 ص
تعرف على جهود مكافحة المخدرات بالداخلية خلال 24 ساعة مكافحة المخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الهيدرو - هاتفى محمول – مبلغ مالى) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالاسماعيلية.

ونجحت الجهود في ضبط (عدد 12 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالى- هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بالبحيرة، وضبط (عدد 6 طربة من مخدر الحشيش – كمية من الأقراص المخدرة- 5 هواتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بالشرقية، وضبط (كمية من مخدرى الحشيش والهيروين –2 هاتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بالإسكندرية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الحشيش- هاتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالغربية، وضبط (كمية من الأقراص المخدرة- سلاح أبيض - 3 هواتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (3 أشخاص "لإحدهم معلومات جنائية") بالمنيا.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط (طرد يحوى كمية من مخدر الحشيش) وارد من إحدى الدول الأجنبية، وضبط (كمية من مخدر الأستروكس- سلاح أبيض - هاتف محمول- مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بالقليوبية، وفي منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية الإسماعيلية  تم ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة ( إحدى السيدات ).

 

 

 


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