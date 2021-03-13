تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن للخلاف على تعاطى المخدرات بدار السلام

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق، بتهمة ضرب مواطن حتى الموت، بسبب الخلاف علي تعاطي المخدرات في دار السلام، لجلسة الأسبوع الثانى من شهر أبريل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض و هشام الدرندلي، ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه، وتامر حماد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم بجرح المجني عليه، عمداً حال حضوره مسكن الأخير، ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل علي إثرها سلاح أبيض "سكين"، من مسكن ضحيته قاصداً إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه، وسدد له طعنة استقرت في صدره، فأحدثت إصابته التي أدت إلى موته.