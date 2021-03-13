المشدد 10 سنوات لـ4 عاطلين لسرقتهم عاملا وشقيقته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 4 عاطلين السجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بسرقة دراجة بخارية من قائدها وترويعه وشقيقته بالسلاح النارى بدائرة مركز شرطة مشتول السوق، بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء محمد عطية، ومحمود محمد منصور، وأمانة سر تامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 6733 لسنة 2020 جنايات مشتول السوق، ليوم 12 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بوصول بلاغ من "مهران أحمد محمود" 22 سنة عامل ومقيم قرية كفر ابراش دائرة مركز مشتول، أثناء قيادته دراجته البخارية وخلفه شقيقته"منار" 25 سنة ربة منزل، أعترض طريقه 4 أشخاص ملثمين موجهين فى وجههما الأسلحة النارية وقاموا بترويعهما وسرقة الدراجة ومتعلقاتهما الشخصية، وتوصلت تحريات التى قام بها الرائد أحمد الخولى، رئيس مباحث مشتول السوق، إلى قيام 4 عاطلين لهم نشاط إجرامى فى أعمال السرقة.

جميعهم مقيمين دائرة مركز مشتول السوق، بارتكاب الواقعة، تم القبض عليهم نفاذا لإذن النيابة العامة، التى قدمتهم بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.