القبض على صاحب محل قبل ترويجه 5 طن سلع تموينية فاسدة بالأميرية

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب محل قبل بيعه 5 طن سلع تموينية و22 ألف عبوة مسحوق غسيل فى الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت مباحث إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط (1,700طن أرز- 552 عبوة جبنة- 22600 عبوة مسحوق غسيل "منتهية الصلاحية") (140 كيلو "بقوليات"- 2 طن أرز- 840 كيلو جرام زيت طعام "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") بحوزة (مسئول عن محل بدال تموينى كائن بدائرة قسم شرطه الأميرية).

وبمواجهته أقر بحيازته لسلع تموينية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر داخل المحل عمله بقصد إعادة تعبئتها وصرفها للمواطنين من حائزى البطاقات التموينية والإستيلاء على الحصص والسلع التموينية المدعمة المُسلمة له بقصد بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.