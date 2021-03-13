القابضة للصناعات الكيماوية: تصنيع 5 ملايين إطار سيارة والتصدير لـ 14 دولة

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس أسامة مهدى، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للشؤن الفنية، أن دراسة الجدوى التي تم إعدادها بمعرفة شركة "رونالد برجر" الألمانية، إحدى الشركات الاستشارية العالمية ومقرها فرنسا، التي تم تكليفها بإعداد دراسات الجدوى التسويقية والمالية والإقتصادية لمشروع تصنيع إطارات السيارات، تستهدف تصنيع 5 ملايين إطار سيارة سنويا من خلال المصنع الذى سيقام في منطقة السويس بالتعاون بين وزارات قطاع الأعمال ممثلة في القابضة للصناعات الكيماوية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .

أضاف أسامة مهدى لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة تستهدف التصدير لـ 14 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، لافتا إنه سيتم انتاج 4 ملايين إطار سيارات ركوب متنوعة ومليون إطار سيارة نقل؛ لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير .

وأوضح أن تنفيذ المشروع يستغرق عامين باستثمارات تصل لنحو 950 مليون دولار، ويمكنه استرداد تكاليفه الاستثمارية في غضون 5 سنوات بحسب الدراسة، موضحا إنه سيتم الفترة المقبلة بحث سبل توفير التمويل للمشروع وتحديد حصة كل جهة من الجهات المشاركة فيه.

يشار أن الهدف من المشروع هو توفير الإطارات للسوق المحلية حيث يتم استيراد إطارات بنحو 556 مليون دولار سنويا، كما سيقدم منتجات وطنية للأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلى وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج والتركيز على افريقيا مع دراسة المنافسين فى الصناعة.