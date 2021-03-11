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هل تجرى متابعة الحاصلين على لقاح كورونا طبيًا؟.. الصحة تُجيب

الخميس، 11 مارس 2021 06:30 ص
هل تجرى متابعة الحاصلين على لقاح كورونا طبيًا؟.. الصحة تُجيب تطعيم لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تجرى متابعة الحاصلين على لقاح كورونا صحيا بعد تلقي اللقاح في مراكز وزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة حال ظهور أى أعراض أو مضاعفات صحية، لافتة إلى أنه يجرى تأمين المريض بشكل كبير حتى تمام التأكد من سلامته.

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه يجرى تخصيص مركزين لتلقى اللقاحات بمحافظة البحيرة (المعهد القومى للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي)، و4 مراكز بمحافظة أسيوط (مستشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادى الجديد (مركز طبى الخارجة، ومركز طبى الداخلة).

وأشار إلى أنه جرى تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بمحافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بمحافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بمحافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمى بمحافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولى بمحافظة الدقهلية، والمركز الطبى بكيمان فارس بمحافظة بنى سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بمحافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجى بمحافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بمحافظة سوهاج، ومركز صحة ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبى بمحافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بمحافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بمحافظة بأسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بمحافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقى اللقاحات.

ولفت إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التى ينتمى إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين فى القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.


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