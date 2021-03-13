الصحة البريطانية: الجرعة الأولى من لقاح كورونا تقلل نقل العدوى بنسبة 30%

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أجرتها هيئة الصحة البريطانية "NHS"، عن أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أقل عرضة لنقل عدوى فيروس كورونا بنسبة 30% بعد الجرعة الأولى وأقل من النصف بعد جرعتين وذلك في لقاحي فايزر Pfizer وأسترازينيكاAstraZeneca.

وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة التي أجريت على 300 ألف من موظفي هيئة الصحة البريطانية في اسكتلندا أنه أصبح من غير المرجح أن يكون الشخص الذي يعيش مع أحد العاملين في المجال الطبي إيجابيًا في اختبار فيروس كورونا إذا تم تطعيم الطبيب.

وذكرت الجريدة أن العلماء متأكدون بالفعل من أن اللقاحات ستمنع المرض الشديد والوفاة، لكن من غير المؤكد مدى نجاحها في وقف انتشار الفيروس، وهذه الدراسة تثير الآمال في أن اللقاحات يمكن أن تنهي قريبًا تفشي الفيروس على مستوى البلاد.





تنطبق النتائج على لقاحي فايزر وأسترازينيكا ولم تنظر الدراسة فيما إذا كان أحد اللقاحين يوفر حماية أكثر من الآخر، وقيمت الدراسة التي أجرتها هيئة الصحة العامة في اسكتلندا سجلات الأشخاص الذين يعيشون مع كل من العاملين في مجال الرعاية الصحية الملقحين وغير الملقحين، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا جرعة واحدة كانوا أقل عرضة بنسبة 30 % لنقل الفيروس.

تم تقييم حوالي 300 ألف عامل في هيئة الصحة البريطانية في اليوم الأول من التطعيم في اسكتلندا - 8 ديسمبر - ومرة ​​أخرى في 3 مارس.

وتوصلوا إلى تقدير متحفظ مفاده أن اللقاح كان يمنع 30% من انتقال العدوى بين العاملين في مجال الرعاية الصحية وأسرهم ولكن من المحتمل أن يكون هذا أعلى بكثير لأن الأشخاص في المنزل ربما يكونون قد أصيبوا بالفيروس من مكان آخر - من شخص غير محصن في الأماكن العامة، على سبيل المثال - ولكن لا يزال يتم تضمينهم في المجموعة التي التقطته من موظفي NHSقال العلماء إن الأشخاص الذين تناولوا الجرعتين كانوا أقل عرضة بنسبة 54 % لنقل الفيروس.



لقاح كورونا

قالت الدكتورة ديان ستوكتون، مسؤولة الصحة العامة في اسكتلندا عن برنامج مراقبة التطعيمات ضد فيروس كورونا، إن النتائج كانت "مشجعة" ، لكنها شددت على أن هذا لا ينبغي أن يجعل الجمهور راضيًا.

وقالت: "على الرغم من هذه الأخبار السارة، من المهم أن نتذكر أن ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها في أماكن الرعاية الصحية تظل ذات أهمية قصوى، مثلها مثل وسائل التخفيف لمنع الانتشار في حياتنا اليومية."

لم ينخفض ​​خطر انتقال العدوى إلى الصفر بعد تلقيح العاملين في مجال الرعاية الصحية، ولكن من المرجح أن تكون الحماية الواقعية أعلى مما كانت عليه في هذه الدراسة.