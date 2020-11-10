س و ج.. كل ما تريد معرفته عن لقاح كورونا من فايزر وفترة الحماية من الفيروس

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة Mirror أنه قد يبدأ موظفو دار الرعاية والمقيمون المسنون فى التطعيم قبل عيد الميلاد، إذا تمت الموافقة على جرعة مزدوجة من قبل المنظمين فى المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج في بقية السكان العام المقبل.



لقاح كورونا وسباق اللقاحات

تحدث الخبراء عن سعادتهم بتطوير لقاح فعال قد يجعل بريطانيا تتخذ أولى خطواتها المؤقتة للخروج من الوباء في غضون أسابيع.

وقالت الصحيفة قد يبدأ موظفو دار الرعاية والمقيمون المسنون في التطعيم قبل عيد الميلاد، إذا تمت الموافقة على جرعة مزدوجة من قبل المنظمين في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن يبدأ البرنامج في بقية السكان العام المقبل.

لقد أثارت الآمال فى العودة إلى طبيعتها بحلول الربيع، بعد أشهر من البؤس فى معركة لا نهاية لها على ما يبدو ضد فيروس كورونا، والتى أسفرت حتى الآن عن 61498 حالة وفاة.

أظهر تحليل التجارب أن اللقاح، الذى أنتجته شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر وشركة التكنولوجيا الألمانيةBioNTech ، فعال بنسبة 90% وقد أمنت الحكومة الوصول إلى 40 مليون جرعة، و10ملايين أي ما يكفي لخمسة ملايين بريطاني - سيكونون متاحين للمملكة المتحدة بحلول نهاية العام.



اللقاحات الواعدة لفيروس كورونا

قال السير جون بيل أستاذ جامعة أكسفورد، الذي يجلس في فريق عمل اللقاحات بالمملكة المتحدة: "أنا سعيد حقًا بهذه النتيجة".

لقاحات كورونا

س -

متى سنحصل

على لقاح كورونا؟

بحلول شهر ديسمبر، قد يتم تقديم اللقاح إلى المقيمين والموظفين في منازل الرعاية، يليهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، ثم الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية موجودة مسبقًا، بعد ذلك ستنخفض الفئات العمرية، 5 سنوات في كل مرة.

س. هل سيكون لقاح فايزر إجباريا؟

هناك مخاوف من أن قصص الخوف من اللقاح تساهم في إحجام ربع السكان عن تلقي اللقاح.

س. ما مدى الحماية من اللقاح؟

لا تشير البيانات الخاصة بلقاح Pfizer و BioNTech إلى مدة استمرار المناعة، ويتم تسليمه على جرعتين، بفاصل 21-28 يومًا. وسيكون لدى معظم الناس مناعة كاملة بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية.

س.كيف تعمل التجارب السريرية؟

تم اختبار اللقاح على 43500 شخص في تجارب مزدوجة والتحكم في العلاج الوهمي، وهي المعيار الذهبي للبحث العلمي.

نصف المشاركين يحصلون على اللقاح والبقية على على العلاج الوهمي.

س. ما نتائج اختبار اللقاح؟

إذا أصيب عدد قليل جدًا من الأشخاص في المجموعة التي تلقت اللقاح بفيروس كورونا، فهذا يشير إلى أن اللقاح يعمل. وتم إجراء التحليل بعد العثور على 94 حالة من فيروس كورونا، ما يشير إلى أن معدل الفعالية يزيد عن 90%، وأن ما لا يزيد عن ثمانية أشخاص على اللقاح أصيبوا بالفيروس، مقارنة بـ 86 من مجموعة الدواء الوهمي.

س. كيف يعمل اللقاح؟

يُعرف اللقاح باسم لقاح الرنا المرسال (mRNA) ، باستخدام الشفرة الجينية للفيروس فقط، يدخل الخلايا ويطلب منها صنع مستضدات لمحاربة فيروس كورونا.

س.ما الخطوات التالية؟

سيتم النظر في بيانات السلامة الكاملة من قبل وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة. إذا تتم الموافقة، يبدأ الطرح.

س.هل بريطانيا جاهزة للانطلاق؟

توصلت شركتا Pfizer و BioNTechإلى اتفاقيات توريد مع المملكة المتحدة، لتوفير الوقت، بدأ تصنيع اللقاح قبل أن يعرفوا ما إذا كان سيكون فعالاً.

س.هل يمكن أن تكون هناك مشاكل؟

وبحسب ما ورد يجب تخزين اللقاح فى درجة حرارة -70 درجة مئوية تحت الصفر ومعظم المراكز الصحية لا تتوفر بها مثل هذه المرافق.