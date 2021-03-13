اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ 11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

السبت، 13 مارس 2021 10:54 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ 11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط (11139) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11063) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (76) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (642) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (154) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات  (1016) شيشة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 

 


الكمامة

كمامة

الكمامة الواقية

الداخلية

جهود الداخلية

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