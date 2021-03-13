الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل إرهابيا شديد الخطورة فى "نينوى"

تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية فى العراق من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الخطيرين فى ناحية زمار بمحافظة نينوى شمالى البلاد.

وأضاف: "المعتقل كان مقاتلا ضمن ما تسمى بفرقة (عين جالوت) الإرهابية، وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4/إرهاب".

وأشار المصدر إلى أنه تم تسليم المطلوب إلى شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب زمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.