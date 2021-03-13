اليوم السابع
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الإحصاء: ارتفاع واردات البترول الخام لـ445 مليون دولار خلال ديسمبر الماضى

السبت، 13 مارس 2021 10:00 م
الإحصاء: ارتفاع واردات البترول الخام لـ445 مليون دولار خلال ديسمبر الماضى برميل بترول - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت واردات مصر من البترول الخام ارتفاعا طفيفا فى شهر ديسمبر الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة واردات البترول الخام نحو 445.9 مليون دولار، بينما سجلت نحو 430.6 مليون دولار خلال شهر ديسمبر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 15.3 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 3.6%.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الواردات من منتجات البترول ارتفعت لتسجل نحو 336.6 مليون دولار فى ديسمبر الماضي، مقابل 305.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31.2 مليون دولار، ونسبة زيادة بلغت نحو 10.2%.

وكانت الواردات المصرية تراجعت إلى 6.05 مليار دولار فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 6.58 مليار دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 8.1%، وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى فى شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.

وضمت قائمة أهم السلع التي تراجعت وارداتها في ديسمبر الماضى، واردات كل من المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 215.7 مليون دولار، مقابل 266.2 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 19%، يليها واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 156.7 مليون دولار في ديسمبر عام 2019، مقابل 192.2 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 18.5%.


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