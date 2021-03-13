اسعار الدواجن اليوم السبت .. الكيلو يتراوح بين 25-29 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 13-3-2021 استقرارا لجميع الأصناف، ويأتي ذلك بعد أن أظهرت التقارير تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض.

وقال مصطفى الفيومي صاحب محل لبيع الدواجن إن أسعار الدواجن خلال تلك الفترة تعد متوسطة، حيث إن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 25-29 جنيها، بينما تتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، بينما الدواجن البلدى تتراوح بين 33-36 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار البيض فإن سعر الكرتونة في اَللمستهلك يتراوح بين 39-42 جنيها، وأسعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها.