اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 25-29 جنيهًا

الجمعة، 12 مارس 2021 10:05 ص
أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يتراوح بين 25-29 جنيهًا دواجن
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 12-3-2021، وذلك بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن فى المزرعة تتراوح بين 23-24 جنيها للكيلو، على أن تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 25-29 جنيها للكيلو، بينما تتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، وتتراوح أسعار الدواجن البلدى بين 33-36 جنيها للكيلو. 
 
أما فيما يخص سعر البيض، قال "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن سعر الكرتونة في المزرعة سجلت 35 جنيهًا، ويتراوح سعر المستهلك بين 39-42 جنيها، وأسعار كرتونة البيض البلدى للمستهلك بين 44-47 جنيها. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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