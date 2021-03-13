اليوم السابع
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إيطاليا وبريطانيا تسجلان انخفاض في معدلات وفيات كورونا.. تعرّف على الاحصائيات

السبت، 13 مارس 2021 07:08 م
إيطاليا وبريطانيا تسجلان انخفاض في معدلات وفيات كورونا.. تعرّف على الاحصائيات فيروس كورونا
(رويترز)

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 أظهرت الأرقام الحكومية تسجيل بريطانيا 121 حالة وفاة جديدة فقط بفيروس كورونا اليوم السبت ليصل إجمالي الوفيات إلى 125464.

وسجلت بريطانيا أيضا 5534 إصابة جديدة، هبوطا من 6609 إصابات أمس، وبلغ عدد من تلقوا جرعة واحدة من اللقاح 23.684 مليون من 23.315 مليون قبل يوم.

على جانب آخر، قالت وزارة الصحة الإيطالية إن إيطاليا سجلت 317 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 380 أمس، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة من 26824 إلى 26062.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 372944 اختبار كوفيد-19 أمس، مقارنة بعدد 369636 اختبارا سابقا.

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن ثلاثة ملايين و200 ألف.

ووصل عدد المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات، بخلاف الموجودين في وحدات الرعاية الفائقة، إلى 24153 اليوم السبت، ارتفاعا من 23656 أمس.

 

 

 

 


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